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Пучков поручил в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение в Воронеже
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Пучков поручил в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение в Воронеже 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. И. о. главы МЧС России Владимир Пучков поручил взять на особый контроль ход аварийно-восстановительных работ в Воронеже, где в результате аварии около 30 тыс. жителей остались без холодного водоснабжения.
Как передает корреспондент ТАСС, такое поручение и. о. министра дал Национальному центру управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) и начальнику ГУ МЧС России по Воронежской области Александру Кошелю. «Приоритет нашей работы — помощь многодетным семьям, маломобильным группам населения. Организуйте подвоз питьевой и технической воды», — сказал он.
Пучков также поручил начальнику регионального главка МЧС распустить по домам школьников и детей из детсадов. «Примите решение — отпустите детишек по домам в предпраздничный день. Это касается и детишек в детских садиках, пусть родители их заберут домой», — сказал он.
И. о. главы МЧС обратил особое внимание на оперативное информирование жителей трех районов Воронежа, где произошла авария, о ходе аварийно-восстановительных работ. Кошель доложил Пучкову, что ликвидировать аварию и восстановить подачу воды местные власти планируют к 16:00 мск вторника.
По данным НЦУКС МЧС России, в ходе ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм в районе авторазвязки на ул. 9 Января, д. 304б, произошел прорыв трубы и отключение потребителей трех микрорайонов города — Придонского, Подклетного и Нового. В результате аварии в зону отключения попали более 1,7 тыс. жилых домов с населением 26,6 тыс. человек, в том числе 4,4 тыс. детей. В зоне аварии находятся две школы и пять детских садов.
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