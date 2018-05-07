В Курагинском районе благополучные подростки подожгли 4 дачных домика

За проделки сыновей-подростков, которые подожгли дачные домики, пришлось отвечать родителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Возгорание произошло на дачных участках посёлка Краснокаменск . Оперативно-следственная группа нашла поджигателей. Ими оказались двое 15— и 16-летних подростка. Причем, оба из благополучных семей, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Родителей мальчиков оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Максимальное наказание по этой статье составляет 500 рублей.