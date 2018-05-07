Ещё
В Курагинском районе благополучные подростки подожгли 4 дачных домика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курагинском районе благополучные подростки подожгли 4 дачных домика 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
За проделки сыновей-подростков, которые подожгли дачные домики, пришлось отвечать родителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Возгорание произошло на дачных участках посёлка Краснокаменск. Оперативно-следственная группа нашла поджигателей. Ими оказались двое 15— и 16-летних подростка. Причем, оба из благополучных семей, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.
Родителей мальчиков оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Максимальное наказание по этой статье составляет 500 рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае спасли четырёх рыбаков, провалившихся под лёд За выходные в Красноярском крае потушили 82 лесных пожара Пожар на Торгашинском хребте в Красноярске угрожает заповеднику «Столбы»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели162
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»79
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой928
LIVE: Инаугурация президента России118
Летчик Ярошенко попрощался с семьей493
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение