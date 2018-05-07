В Салехарде дотла сгорел балок. Есть пострадавший 

В Салехарде на территории промзоны Ангальский мыс дотла сгорел жилой балок. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Главном управлении МЧС России по ЯНАО, пожар произошел в 03:27.
В течение сорока минут его ликвидировали. В тушении задействовали 14 сотрудников и 4 автомобиля МЧС. Огнем повреждено здание по всей площади. В результате пожара пострадал мужчина. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Еще одно возгорание в этот же день зарегистрировали в городе Лабытнанги в 15:57 в гараже на переулке Васильковый. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС России по ЯНАО. Огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 5 квадратных метров. Гараж закопчен по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.