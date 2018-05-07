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В Челябинской области ликвидировали более 30 пожаров на площади более 500 га
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В Челябинской области ликвидировали более 30 пожаров на площади более 500 га 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 30 пожаров на площади более 500 га ликвидировали за сутки в Челябинской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления лесами по региону.
"За минувшие сутки в лесах Челябинской области ликвидировали 33 пожара на площади 509,4 га, в том числе три крупных: один — в Верхнеуральском (150 га) лесничестве и два — в Шершневском (44,7 га и 51,6 га). Всего в тушении пожаров были задействованы 321 человек и 131 единица техники", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на территории зеленого фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 132 пожара на площади 2797,36 га. Возгорания произошли на территориях 14 лесничеств. С 28 апреля на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая — режим чрезвычайной ситуации.
В соседнем регионе — Курганской области зарегистрирован очередной всплеск лесных пожаров 6 мая. За прошедшие сутки было зафиксировано 12 пожаров на землях лесного фонда, что вдвое больше показателей 5 мая. Общая площадь возгорания составила 83,8 га.
"В воскресенье была повышенная ветровая нагрузка, порывы ветра до 17 м/с. Кроме того, действовали природные степные пожары в Альменевском и Куртамышском районах, они, в том числе, распространились в леса", — пояснил в беседе с ТАСС главный специалист отдела охраны и защиты леса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Денис Лытченко-Меткий.
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