В Челябинской области ликвидировали более 30 пожаров на площади более 500 га

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Более 30 пожаров на площади более 500 га ликвидировали за сутки в Челябинской области . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления лесами по региону.

"За минувшие сутки в лесах Челябинской области ликвидировали 33 пожара на площади 509,4 га, в том числе три крупных: один — в Верхнеуральском (150 га) лесничестве и два — в Шершневском (44,7 га и 51,6 га). Всего в тушении пожаров были задействованы 321 человек и 131 единица техники", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории зеленого фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 132 пожара на площади 2797,36 га. Возгорания произошли на территориях 14 лесничеств. С 28 апреля на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая — режим чрезвычайной ситуации.

В соседнем регионе — Курганской области зарегистрирован очередной всплеск лесных пожаров 6 мая. За прошедшие сутки было зафиксировано 12 пожаров на землях лесного фонда, что вдвое больше показателей 5 мая. Общая площадь возгорания составила 83,8 га.

"В воскресенье была повышенная ветровая нагрузка, порывы ветра до 17 м/с. Кроме того, действовали природные степные пожары в Альменевском и Куртамышском районах, они, в том числе, распространились в леса", — пояснил в беседе с ТАСС главный специалист отдела охраны и защиты леса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Денис Лытченко-Меткий.