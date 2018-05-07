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В Приморье началась рисовая посевная
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В Приморье началась рисовая посевная
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
Работники сельского хозяйство
Приморского края
уже приступили к засеиванию рисовых полей, сообщает PRIMPRESS. В первых двух муниципалитетах уже обработана территория в 350 гектаров.
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