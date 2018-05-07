Судебные приставы закрыли торговый центр на Автовокзале

Судебные приставы закрыли ТЦ «Марс» на Щорса, 29. Об этом E1.RU рассказал один из арендаторов здания.

— Подошли приставы и сказали — собирайтесь, — рассказал один из арендаторов площади в ТЦ.

О том, что ТЦ «Марс» собираются закрыть, E1.RU ранее косвенно подтвердили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области , отметив, что у ведомства есть претензии к нормам противопожарной безопасности в торговом центре.

Директор торгового центра рассказал, что, по его мнению, против торгового центра устроили «показательную порку». По его словам, от этой меры больше всего пострадают представители малого бизнеса, арендующие площади в ТЦ.

Сейчас арендаторов здания в первую очередь волнует то, как они смогут забрать свои вещи.

— Не было никаких уведомлений! При этом заплатил за этот месяц и за месяц вперед. Как теперь быть — непонятно. Но главное — это оборудование, у меня его осталось там довольно много. Причем оно дорогостоящее. А если что-то пропадет, кто будет отвечать? — возмущается владелец сервиса по ремонту мобильных телефонов Gadget plus Антон Бырдин, арендующий площадь на втором этаже торгового центра.

В пресс-службе ФССП пообещали дать комментарии позже.