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Судебные приставы закрыли торговый центр на Автовокзале
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Судебные приставы закрыли торговый центр на Автовокзале 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Судебные приставы закрыли ТЦ «Марс» на Щорса, 29. Об этом E1.RU рассказал один из арендаторов здания.
— Подошли приставы и сказали — собирайтесь, — рассказал один из арендаторов площади в ТЦ.
О том, что ТЦ «Марс» собираются закрыть, E1.RU ранее косвенно подтвердили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, отметив, что у ведомства есть претензии к нормам противопожарной безопасности в торговом центре.
Директор торгового центра рассказал, что, по его мнению, против торгового центра устроили «показательную порку». По его словам, от этой меры больше всего пострадают представители малого бизнеса, арендующие площади в ТЦ.
Сейчас арендаторов здания в первую очередь волнует то, как они смогут забрать свои вещи.
— Не было никаких уведомлений! При этом заплатил за этот месяц и за месяц вперед. Как теперь быть — непонятно. Но главное — это оборудование, у меня его осталось там довольно много. Причем оно дорогостоящее. А если что-то пропадет, кто будет отвечать? — возмущается владелец сервиса по ремонту мобильных телефонов Gadget plus Антон Бырдин, арендующий площадь на втором этаже торгового центра.
В пресс-службе ФССП пообещали дать комментарии позже.
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