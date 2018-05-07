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Любитель селфи из Петрозаводска был доставлен в травмпункт
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Любитель селфи из Петрозаводска был доставлен в травмпункт 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина не смог самостоятельно выбраться с крыши торгового центра.
Сегодня ранним утром в 04 часа 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. На крыше торгового центра «Весна» находился мужчина, у которого оказалась повреждена нога.
Прибывшие к месту вызова пожарные эвакуировали пострадавшего и после оказания первой помощи, доставили мужчину в травмпункт столицы Карелии.
По предварительным данным, мужчина на крыше делал сэлфи, но неудачно спрыгнул и повредил ногу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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