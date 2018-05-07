Любитель селфи из Петрозаводска был доставлен в травмпункт

Мужчина не смог самостоятельно выбраться с крыши торгового центра. Сегодня ранним утром в 04 часа 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. На крыше торгового центра «Весна» находился мужчина, у которого оказалась повреждена нога. Прибывшие к месту вызова пожарные эвакуировали пострадавшего и после оказания первой помощи, доставили мужчину в травмпункт столицы Карелии По предварительным данным, мужчина на крыше делал сэлфи, но неудачно спрыгнул и повредил ногу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По материалам: ptzgovorit.ru