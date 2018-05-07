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Иномарка полыхала сегодня ночью в Петрозаводске
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Иномарка полыхала сегодня ночью в Петрозаводске 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Спасатели в течение трех минут потушили горевший «Ниссан».
Сегодня ночью в 02 часа 01 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Суворова у дома №14 горит легковой автомобиль.
Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то у автомобиля Nissan Micra горели моторный отсек и передние крылья. Пожарным потребовалось всего три минуты, чтобы потушить иномарку.
В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и передние крылья автомобиля. По предварительным данным специалистов, машина загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка, материальный ущерб устанавливатся.
По материалам: ptzgovorit.ru
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