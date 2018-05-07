Иномарка полыхала сегодня ночью в Петрозаводске

Спасатели в течение трех минут потушили горевший «Ниссан».

Сегодня ночью в 02 часа 01 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Суворова у дома №14 горит легковой автомобиль.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то у автомобиля Nissan Micra горели моторный отсек и передние крылья. Пожарным потребовалось всего три минуты, чтобы потушить иномарку.

В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и передние крылья автомобиля. По предварительным данным специалистов, машина загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка, материальный ущерб устанавливатся.