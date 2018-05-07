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Поджигателей двух торговых центров ищут на Ямале
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Поджигателей двух торговых центров ищут на Ямале 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Ноябрьске возбудили уголовное дело по факту поджога в торговых центрах «Таурус» и «Семья». Идет розыск пироманов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО, пожары в ТЦ возникли практически одновременно вечером 5 мая. В результате пожаров никто не пострадал. По предварительным данным, ущерб составил около 63 миллионов рублей.
Следует напомнить, что 25 марта в Кемерово произошел масштабный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Причиной возгорания стало короткое замыкание. Погибли 60 человек.
Также по теме: Ад в 343 градуса: новые подробности пожара в «Зимней вишне» Торговый центр «Зимняя вишня» снесут 15 мая
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