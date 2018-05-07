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Пожарные сняли на видео тушение огня в Первомайке
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Пожарные сняли на видео тушение огня в Первомайке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Немедленно пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, но к этому времени открытым огнем уже горели два частных дома и прилегающие надворные постройки. «Ситуация осложнялась тем, что дома были обшиты виниловым сайдингом, который способствует быстрому распространению огня. Пожару был присвоен второй ранг сложности», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Двое мужчин, которые получили ожоги пламенем различной степени, до прибытия пожарной охраны были госпитализированы в ожоговое отделение. Существовала угроза распространения пожара на ближайшие дома, чему способствовала плотная застройка.
Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На место происшествия выезжали 30 человек личного состава, было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.
Благодаря действиям всех задействованных на ликвидации пожара экстренных служб удалось избежать жертв и минимизировать последствия пожара.
В пресс-центре мэрии добавили, что за апрель 2018 года на территории Новосибирска произошло более 400 пожаров (загораний) из-за сжигания мусора и пала сухой травы. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общая площадь таких загораний только за один месяц составила около 1,5 млн квадратных метра.
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