Пожарами в России охвачено почти 73 тысяч га леса

Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили возгорания в лесах регионов России на площади около 3 тыс. га, оставались действующими пожары площадью почти 73 тыс. га. Об этом сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 84 лесных пожара на площади 3 081 га. На 00:00 мск 10 мая на территории РФ действовало 54 лесных пожара на площади 72 933 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

На тушении в регионах работают более 2,7 тыс. человек, задействовано около 570 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 36 воздушных судов. В Амурской области, на территории которой действует режим ЧС, также работают почти 380 парашютистов-десантников.