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Пожарами в России охвачено почти 73 тысяч га леса
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Пожарами в России охвачено почти 73 тысяч га леса 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили возгорания в лесах регионов России на площади около 3 тыс. га, оставались действующими пожары площадью почти 73 тыс. га. Об этом сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 84 лесных пожара на площади 3 081 га. На 00:00 мск 10 мая на территории РФ действовало 54 лесных пожара на площади 72 933 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Более всего пожаров в Амурской области, где по данным на 00:00 мск в лесах было 13 очагов возгораний на площади 43,5 тыс. га, еще около 20 возгораний действовало в Хабаровском крае и в Еврейской АО на общей площади чуть более 300 га. Сильные лесные пожары разгорелись в Забайкальском крае, где огнем было охвачено свыше 29 тыс. га. Возгорания в лесах также отмечены в Красноярском крае, Туве и Башкирии на небольших площадях.
На тушении в регионах работают более 2,7 тыс. человек, задействовано около 570 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 36 воздушных судов. В Амурской области, на территории которой действует режим ЧС, также работают почти 380 парашютистов-десантников.
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