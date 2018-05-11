Огонь охватил свыше 63,6 тысяч га леса в регионах России

Огонь охватил свыше 63,6 тыс. га леса в регионах России

Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили более 90 пожаров в лесах регионов России , на утро оставались действующими порядка 50 возгораний площадью около 63,6 тыс. га. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки 10 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 92 лесных пожара на площади 25 301 га. На 00:00 мск 11 мая на территории РФ действовало 54 лесных пожара на площади 63 564 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Самые сильные пожары в Амурской области , там, по данным на утро пятницы, огнем было охвачено почти 36,4 тыс. га леса. Возгорания на площади около 2,9 тыс. га отмечались в Хабаровском крае , более 40 га леса горело в Еврейской АО.

Сообщается, что возгорания в лесах тушат свыше 2,6 тыс. человек, привлечено около 500 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 40 воздушных судов. В Амурской области, где из-за сложной пожароопасной обстановки действует режим ЧС, работают также порядка 380 парашютистов-десантников.