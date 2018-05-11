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Огонь охватил свыше 63,6 тысяч га леса в регионах России
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Огонь охватил свыше 63,6 тыс. га леса в регионах России 

ТАСС 6 минут назад
Фото: ТАСС
Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили более 90 пожаров в лесах регионов России, на утро оставались действующими порядка 50 возгораний площадью около 63,6 тыс. га. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки 10 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 92 лесных пожара на площади 25 301 га. На 00:00 мск 11 мая на территории РФ действовало 54 лесных пожара на площади 63 564 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самые сильные пожары в Амурской области, там, по данным на утро пятницы, огнем было охвачено почти 36,4 тыс. га леса. Возгорания на площади около 2,9 тыс. га отмечались в Хабаровском крае, более 40 га леса горело в Еврейской АО.
Крупные очаги регистрировались в Забайкальском крае, где площадь лесных пожаров превысила 24 тыс. га. Около 100 га горело в Красноярском крае, 9 га в Башкирии, 5 га в Бурятии.
Сообщается, что возгорания в лесах тушат свыше 2,6 тыс. человек, привлечено около 500 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 40 воздушных судов. В Амурской области, где из-за сложной пожароопасной обстановки действует режим ЧС, работают также порядка 380 парашютистов-десантников.
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