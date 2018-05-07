Спасатели сняли с крыши многоэтажки двух подростков

Новосибирске спасатели МАСС сняли двух подростков с многоэтажки на улице Связистов. Вечером 6 мая жители соседних домов сообщили спасателям о детях, бегающих по крыше.

«Спасатели поднялись на крышу и объяснили юношам опасность игр на высоте. В сопровождении спасателей подростки спустились по технологическим лестницам и были отпущены домой», — рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин . Начальник МАСС не уточнил, сколько этажей было в доме, но отметил, что не меньше 9-ти.

В МАСС сообщили возраст молодых руферов — одному из подростков 15 лет, другому 14 лет.

Подростки залезают на крыши, башенные краны и даже опоры ЛЭП ради забавы и чтобы сделать селфи. В июне 2017 года спасатели сняли молодых людей с башенного крана на территории долгостроя по улице Сибирская, 30а.