На канских лесопилках прокуратура нашла десятки нарушений закона

В Канской межрайонной прокуратуре рассказали об итогах проверок лесоперерабатывающих предприятий Канска . Многочисленные проверки начались после того, как в городе в результате больших пожаров прошлой весной десятки человек остались без крова, двое погибли. Причиной пожара стали тлеющие опилки на территориях местных предприятий.

Как сообщили в прокуратуре, только с начала 2018 года на канских лесопилках были выявлены десятки нарушений противопожарного, экологического и миграционного законодательства.

В отношении 19 предприятий и их руководителей были возбуждены административные дела о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами. После рассмотрения этих дел к ответственности были привлечены 29 виновных в нарушениях. В том числе деятельность семи предприятий приостановлена. Штрафы для 22 компаний и должностных лиц составили от 20 до 100 тыс. рублей. Еще 17 руководителей лесоперерабатывающих предприятий получили прокурорские предостережения о недопустимости нарушений закона.

После проверок семи предприятий Канска возбуждено 32 административных дела о нарушении природоохранного и противопожарного законодательства. Часть из них находится на рассмотрении, работа пяти предприятий уже приостановлена.

В начала 2018 года Канская межрайонная и Красноярская природоохранная прокуратуры направили в суды 14 исков к недобросовестным природопользователям с требованием об очистке производственных территорий от отходов и об оборудовании специальных мест для их утилизации. Шесть исков уже удовлетворены судом, деятельность 3 предприятий приостановлена, еще по трем решения суда вынесены, но пока не вступили в силу в связи с их обжалованием. Осстальные иски находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура потребовала у владельцев земельных участков, захламленных опилками, очистить территории, провести их рекультивацию и возместить нанесенный их захламлением ущерб. Всего к владельцам участков предъявлено 4 иска, в том числе по двум из них сумма ущерба превысила 140 млн рублей. Один иск уже удовлетворен, другие рассматривает суд.

Кроме того, при проверках обнаружилось, что на лесопилках работают иностранные граждане, незаконно находящиеся в России . Связанные с этими нарушениями материалы переданы в следственные органы.

Проверки лесоперерабатывающих предприятий продолжатся, сообшили в прокуратуре.