Судьба «Гринвича» решится в конце мая

7 мая в Ленинском райсуде Екатеринбурга состоялись предварительные слушания по иску прокуратуры к владельцам ТРЦ «Гринвич». Основное заседание назначено на 30 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Надзорное ведомство требует приостановить деятельность ТРЦ из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Аналогичные проблемы были обнаружены в «Пассаже» и «Алатыре». Иск к владельцам «Пассажа» суд рассмотрит 29 мая.

Проверки торгово-развлекательных центров проходят по всей стране после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек.

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