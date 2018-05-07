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Судьба «Гринвича» решится в конце мая
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Судьба «Гринвича» решится в конце мая 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
7 мая в Ленинском райсуде Екатеринбурга состоялись предварительные слушания по иску прокуратуры к владельцам ТРЦ «Гринвич». Основное заседание назначено на 30 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Надзорное ведомство требует приостановить деятельность ТРЦ из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Аналогичные проблемы были обнаружены в «Пассаже» и «Алатыре». Иск к владельцам «Пассажа» суд рассмотрит 29 мая.
Проверки торгово-развлекательных центров проходят по всей стране после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек.
Ранее по теме: Суд примет решение о закрытии ТРЦ «Алатырь» на этой неделе «Пассаж» пожарного позора ТРЦ «Гринвич» рискует повторить судьбу «Зимней вишни»
Уралинформбюро: последние новости
При пожаре под Нижним Тагилом погибли 4 человека Поджигателей двух торговых центров ищут на Ямале В Екатеринбурге приставы закрыли торговый центр за пожароопасность
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