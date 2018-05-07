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Приморские леса не горят сегодня
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Приморские леса не горят сегодня 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
Начало новой недели в Приморье не ознаменовалось ни одним лесным пожаром, сообщает PRIMPRESS.
В течение воскресенья, 6 мая, был ликвидирован один пожар в Уссурийском городском округе. После этого не появилось ни одного нового возгорания.
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