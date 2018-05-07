Приморские леса не горят сегодня

Начало новой недели в Приморье не ознаменовалось ни одним лесным пожаром, сообщает PRIMPRESS.

В течение воскресенья, 6 мая, был ликвидирован один пожар в Уссурийском городском округе. После этого не появилось ни одного нового возгорания.