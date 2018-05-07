На улице в Первомайском районе выставили экипаж ГИБДД: по дороге могут не пустить из-за пожара 

Утром 7 мая в Первомайском районе Новосибирска загорелись частные дома — из-за пожара на улицу Одоевского приехали автоинспекторы.
Пожар случился на Читинской.
«До сих пор тушат и дорогу там перекрыли — ребёнок даже в школу уехать не может. Открытого [огня], наверное, уже нет, но ещё тушат», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.
В редакцию женщина написала также, что загорелись три дома из-за утечки газа.
«Там задействован один экипаж ДПС. Сказать о том, что полностью перекрыта улица, мы не можем, экипаж ориентируется в соответствии с дорожными условиями», — пояснила старший инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Подробности происшествия уточняются.