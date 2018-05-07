В Ульяновске загорелся парк 40-летия ВЛКСМ

Сухая трава загорелась в парке 40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе Ульяновска . Около 18 часов вечера о низовом пожаре в лесопарковой зоне сообщил в своем «Твиттере» глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов.

«В парке 40 лет ВЛКСМ произошло возгорание сухой травы, огнём охвачен уже большой участок. Работают пожарные расчёты МЧС . Ситуация держится под контролем», — написал он.

Во время тушения пожара парк был закрыт для посещения, с огнем боролись пожарный расчет «Авиастара», бойцы 32 десантно-штурмовой бригады, сотрудники центра по благоустройству. В 20.30 Наиль Юмакулов сообщил о локализации пожара. Он написал также о том, что на ночное время здесь был выставлен специальный пост для мониторинга пожарной обстановки.