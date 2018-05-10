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Лесных пожаров в Приморском крае не зарегистрировано
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Лесных пожаров в Приморском крае не зарегистрировано 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
За прошедшие сутки пожаров также не было. Накануне, 9 мая, в крае был потушен один лесной пожар в Ханкайском районе.
«По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края выявлено восемь тепловых аномалий», — подчеркнули в департаменте лесного хозяйства.
Напомним, на всей территории Приморья продолжает действовать особый противопожарный режим. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
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