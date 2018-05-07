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Лесные пожары потушили в Приморском крае
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Лесные пожары потушили в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
За минувшие сутки ликвидирован пожар в Уссурийском городском округе. В настоящее время действующих природных пожаров в Приморском крае нет. Об этом сообщил краевой департамент лесного хозяйства.
По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края выявлено 15 тепловых аномалий
— департамент лесного хозяйства.
В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим. Также решением исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко в регионе введен режим повышенной готовности.
Большая часть пожаров возникает по вине человека, отмечают специалисты. Огонь переходит с сельхозземель на лесные массивы в результате нелегального пала травы.
По данным МЧС, особый противопожарный режим действует в 25 регионах РФ. Еще в 16 субъектах он действует частично.
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