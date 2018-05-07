Лесные пожары потушили в Приморском крае

За минувшие сутки ликвидирован пожар в Уссурийском городском округе. В настоящее время действующих природных пожаров в Приморском крае нет. Об этом сообщил краевой департамент лесного хозяйства.

По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края выявлено 15 тепловых аномалий

— департамент лесного хозяйства.

В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим. Также решением исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко в регионе введен режим повышенной готовности.

Большая часть пожаров возникает по вине человека, отмечают специалисты. Огонь переходит с сельхозземель на лесные массивы в результате нелегального пала травы.