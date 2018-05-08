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Космический мониторинг не зафиксировал природные пожары в Приморском крае
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Космический мониторинг не зафиксировал природные пожары в Приморском крае 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
На территории Приморья действует особый противопожарный режим. В настоящее время в регионе нет действующих лесных пожаров. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.
По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено
— департамент лесного хозяйства.
Кроме особого противопожарного режима в крае власти ввели режим повышенной готовности. В Приморье запретили разведение огня и проведение огнеопасных работ в лесных массивах, гражданам запретили посещение лесов.
Административная ответственность для физлиц при особом режиме возрастает до четырех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 20-40 тысяч рублей, для юридических — до 300-500 тысяч рублей.
Возросло число лесных пожаров в Амурской области. Всего с начала пожароопасного периода в регионе произошло 325 лесных пожаров.
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