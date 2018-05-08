Космический мониторинг не зафиксировал природные пожары в Приморском крае

На территории Приморья действует особый противопожарный режим. В настоящее время в регионе нет действующих лесных пожаров. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.

По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено

— департамент лесного хозяйства.

Кроме особого противопожарного режима в крае власти ввели режим повышенной готовности. В Приморье запретили разведение огня и проведение огнеопасных работ в лесных массивах, гражданам запретили посещение лесов.

Административная ответственность для физлиц при особом режиме возрастает до четырех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 20-40 тысяч рублей, для юридических — до 300-500 тысяч рублей.