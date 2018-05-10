Действующих лесных пожаров не зафиксировали в Приморском крае

По данным краевого департамента лесного хозяйства, в Приморье действующих лесных пожаров нет. При этом космический мониторинг «Рослесхоза» выявил на территории региона восемь тепловых аномалий. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.

Особый противопожарный режим, а также режим повышенной готовности действуют на всей территории Приморского края . Распоряжение об этом подписал глава региона.

При особом режиме увеличиваются наказания за несоблюдение противопожарной безопасности в лесных массивах. В частности, штрафы для физлиц возрастают до четырех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц административная ответственность увеличивается до 20-40 тысяч рублей, а для юрлиц — до полумиллиона рублей.