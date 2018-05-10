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Действующих лесных пожаров не зафиксировали в Приморском крае
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Действующих лесных пожаров не зафиксировали в Приморском крае 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
По данным краевого департамента лесного хозяйства, в Приморье действующих лесных пожаров нет. При этом космический мониторинг «Рослесхоза» выявил на территории региона восемь тепловых аномалий. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.
Особый противопожарный режим, а также режим повышенной готовности действуют на всей территории Приморского края. Распоряжение об этом подписал глава региона.
При особом режиме увеличиваются наказания за несоблюдение противопожарной безопасности в лесных массивах. В частности, штрафы для физлиц возрастают до четырех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц административная ответственность увеличивается до 20-40 тысяч рублей, а для юрлиц — до полумиллиона рублей.
В Московской области перед наступлением сезона экстренные службы проведут учения по предотвращению торфяных пожаров.
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