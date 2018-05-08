Ещё
В Бурятии потушили все лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии потушили все лесные пожары 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Бурятии за сутки потушены все три лесных пожара общей площадью 17 га в Кабанском, Баунтовском и Тарбагатайском районах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.
Как уточняется, в тушении очагов было задействовано более 40 человек и 11 единиц лесопожарной техники.
26 апреля сообщалось, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась более чем в шесть раз.
Ранее «Юга.Ру» передавало, что на Кубани продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.
RT на русском: последние новости
В МЧС сообщили о ликвидации пожара во дворце спорта в Красноярске В ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили более 11 тысяч нарушений СМИ: В Нигерии в результате вооружённого нападения погибли более 50 человек
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1154
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом301
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ83
Названа альтернативная версия крушения Ка-52158
В США рассчитали летальный ядерный удар России244
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение