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Иркутская область и Бурятия справились с лесными пожарами
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Иркутская область и Бурятия справились с лесными пожарами 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Иркутская область и Бурятия, где на прошлой неделе из-за высоких дневных температур и сильных порывов ветра ухудшилась лесопожарная обстановка, справились с лесными пожарами, сообщили в понедельник региональные власти.
По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), в Бурятии тушат один лесной пожара в Тарбагатайском районе, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем местными жителями. «Очаг локализован на площади 15 га. В зоне контроля на территории Бурятии термоточек не зарегистрировано», — уточнили в пресс-службе РАЛХ.
Всего за прошедшие выходные в Бурятии, на территории которой действует особый противопожарный режим, было ликвидировано восемь очагов возгораний в Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Баунтовском, Бичурском районах и в пригороде Улан-Удэ.
"На утро понедельника, 7 мая, в Иркутской области лесных пожаров нет", — сообщила в свою очередь пресс-служба иркутского правительства. По данным властей, 6 мая в регионе было ликвидировано 11 возгораний: три — в Иркутском районе, два — в Боханском, по одному — в Усольском, Эхирит— Булагатском, Усть-Удинском, Черемховском, Тулунском и Куйтунском районах. Еще один пожар общей площадью 3 га был потушен в Прибайкальском национальном парке в километре от поселка Половинная Слюдянского района.
В небе над Иркутским, Усольским, Черемховским, Заларинским и Зиминским районами ведут авиапатрулирование два самолета Як-18.
ТАСС: последние новости
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