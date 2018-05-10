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Водители из Новосибирска поздравили с 9 мая, сложив надпись из машин
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Водители из Новосибирска поздравили с 9 мая, сложив надпись из машин 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири водители объединились, чтобы поздравить ветеранов с Днем Победы. Для этого автовладельцы сложили надпись из машин. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Всего в акции приняло участие 50 автомобилей. Затем колонна проехалась по Новосибирску.
Мероприятие состоялось на территории Городского аэропорта. Известно, что его организаторами стала федерация газелистов Сибири и Новосибирской области.
Напоминаем, вчера в Новосибирске, как и во всей стране, прошло празднование Дня Победы. В мегаполисе функционировали десятки площадок, которые можно было посетить. Новосибирцы могли посмотреть военный парад, принять участие в акции «Бессмертный полк». В парке имени Кирова сотрудники "АиФ на Оби" организовали для горожан увлекательный праздник.
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