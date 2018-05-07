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В левобережье Новосибирска вспыхнула грузовая газель
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В левобережье Новосибирска вспыхнула грузовая газель 

АиФ-Новосибирск 19 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Ленинском районе Новосибирска вечером 6 мая вспыхнула грузовая газель.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», машина загорелась на перекрёстке улиц Костычева и Вертковской. Столб пламени в считанные секунды охватил кабину.
Точная причина возгорания пока не известна. По предварительной версии, которую озвучили очевидцы происшествия, когда владелец завёл машину, замкнула проводка.
Водитель успел покинуть автомобиль. Прибывшие на место пожарные сбили пламя, но, судя по фото с места происшествия, кабина выгорела основательно и вряд ли подлежит восстановлению. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, в результате пожара огнем уничтожена кабина автомобиля, поврежден грузовой отсек. Через минуту, в 17:36 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
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