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В левобережье Новосибирска в автомобиле нашли труп мужчины
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В левобережье Новосибирска в автомобиле нашли труп мужчины 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Ленинском районе Новосибирска в иномарке нашли мертвого мужчину.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на улице Троллейной рядом с Ленинским рынком в автомобиле Toyota был застрелен мужчина. По словам очевидцев, ранее он занимался продажей радиодеталей на рынке.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что в понедельник в Ленинском районе был обнаружен труп мужчины, на месте работали полицейские и следственная группа. Однако было ли это убийство и что именно произошло еще предстоит выяснить, идет следствие.
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