В левобережье Новосибирска в автомобиле нашли труп мужчины

В Ленинском районе Новосибирска в иномарке нашли мертвого мужчину.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на улице Троллейной рядом с Ленинским рынком в автомобиле Toyota был застрелен мужчина. По словам очевидцев, ранее он занимался продажей радиодеталей на рынке.