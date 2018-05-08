В левобережье Новосибирска в автомобиле нашли труп мужчины 

В Ленинском районе Новосибирска в иномарке нашли мертвого мужчину.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на улице Троллейной рядом с Ленинским рынком в автомобиле Toyota был застрелен мужчина. По словам очевидцев, ранее он занимался продажей радиодеталей на рынке.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что в понедельник в Ленинском районе был обнаружен труп мужчины, на месте работали полицейские и следственная группа. Однако было ли это убийство и что именно произошло еще предстоит выяснить, идет следствие.