МЧС разминирует территорию будущего исторического парка в Новой Москве

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Специалисты Центра по проведению спасательных операций «Лидер» МЧС России проведут в понедельник поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в Новой Москве, на территории, где планируется строительство исторического комплекса, сообщает ведомство в понедельник.

"Сотрудники Центра «Лидер» ведут работы по разминированию территорий поселения Роговское Троицкого административного округа Москвы. В составе группы — 20 человек и 5 единиц техники. Специалисты-пиротехники расчищают территорию, на которой запланировано возведение исторического комплекса, воссоздающего культуру и быт сразу нескольких эпох от неолита до событий Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении министерства.

Сотрудники Центра «Лидер» ищут взрывоопасные предметы в Новой Москве уже шестой год. На территории поселения проходили бои Великой Отечественной войны.

За это время спасатели обследовали около 200 гектаров земли и обнаружили более 1500 взрывоопасных предметов — артиллерийские снаряды, противотанковые и минометные мины, ручные и противопехотные гранаты и другие боеприпасы.