Куски фасада с девятиэтажного дома чудом никого не покалечили во Владивостоке

Громадные плиты общей площадью в несколько десятков квадратных метров с фасада жилого дома обрушились с восьми этажей. Облицовка с цементом просто чудом никого не покалечила. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на news.vl.

Обрушившиеся куски плит разбросаны около дома.

По Вострецова 10 В часть фасада отвалилась с цементом, тоже никто не реагирует… даже не убирают

— очевидец ЧП.

Управляющая компания ремонтировала фасад дома в 2012 году, отметил очевидец произошедшего.