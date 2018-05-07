Куски фасада с девятиэтажного дома чудом никого не покалечили во Владивостоке 

Громадные плиты общей площадью в несколько десятков квадратных метров с фасада жилого дома обрушились с восьми этажей. Облицовка с цементом просто чудом никого не покалечила. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на news.vl.
Обрушившиеся куски плит разбросаны около дома.
По Вострецова 10 В часть фасада отвалилась с цементом, тоже никто не реагирует… даже не убирают
— очевидец ЧП.
Управляющая компания ремонтировала фасад дома в 2012 году, отметил очевидец произошедшего.
В конце апреля в столице Приморского края произошло частичное обрушение аварийного дома № 18б на улице Фонтанная. В результате ЧП никто не пострадал.