В Курской области ввели противопожарный режим

Это связано с тем, что почти во всех районах области установился четвертый класс пожарной опасности.

Во время противопожарного режима запрещается разводить костры в лесах и посещать их. Сотрудники МЧС будут проводить рейды и патрулировать лесные угодья. Муниципалитеты обеспечат дополнительным запасом воды, установят звуковые сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Напомним, за несоблюдение правил пожарной безопасности курянам грозит штраф — от двух до четырех тыс. рублей.