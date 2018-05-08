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В Курской области ввели противопожарный режим
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В Курской области ввели противопожарный режим 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 7 мая на территории всей Курской области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора региона Александр Зубарев.
Это связано с тем, что почти во всех районах области установился четвертый класс пожарной опасности.
Во время противопожарного режима запрещается разводить костры в лесах и посещать их. Сотрудники МЧС будут проводить рейды и патрулировать лесные угодья. Муниципалитеты обеспечат дополнительным запасом воды, установят звуковые сигнализации для оповещения людей на случай пожара.
Напомним, за несоблюдение правил пожарной безопасности курянам грозит штраф — от двух до четырех тыс. рублей.
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