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В Самарской области увеличились штрафы за разжигание костров в лесу
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В Самарской области увеличились штрафы за разжигание костров в лесу 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
В 63 регионе объявлен особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и даже жарить шашлык в мангале.
— Физические лица за нарушение правил и требований пожарной безопасности могут оштрафовать до 5000 рублей. Должностные лица рискуют остаться без 40 000 рублей. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Также за несоблюдение правил особого противопожарного режима предусмотрена уголовная ответственность. Дело возбуждают в случае, если пожар повлек за собой гибель людей или принес крупный материальный ущерб.
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