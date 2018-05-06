В Самарской области увеличились штрафы за разжигание костров в лесу

В 63 регионе объявлен особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и даже жарить шашлык в мангале.

— Физические лица за нарушение правил и требований пожарной безопасности могут оштрафовать до 5000 рублей. Должностные лица рискуют остаться без 40 000 рублей. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области

Также за несоблюдение правил особого противопожарного режима предусмотрена уголовная ответственность. Дело возбуждают в случае, если пожар повлек за собой гибель людей или принес крупный материальный ущерб.