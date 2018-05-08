В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Главное управление МЧС по региону напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и рекомендует следующие правила поведения в пожароопасный сезон:

соблюдайте запрет на посещение лесов;

не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;

не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.