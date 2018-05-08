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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главное управление МЧС по региону напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и рекомендует следующие правила поведения в пожароопасный сезон:
соблюдайте запрет на посещение лесов;
не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;
не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
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