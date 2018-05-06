Урок трагедии «Зимней вишни»

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью почти 21 год. Губернатор-рекордсмен ушел в отставку сам, спустя неделю после трагедии в «Зимней вишне». Ушел со словами, что «с таким тяжелейшим грузом работать нельзя». 25 марта в пожаре в торговом центре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Прошло уже сорок дней. Об уроках трагедии рассказала корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина

Во время службы в Знаменском храме рядом с патриархом Московским и всея Руси Кириллом — временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев . Вместе они приехали и к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра. Каждый ответ — горе отдельно взятой семьи. Вот к патриарху подходят две сестры, они остались сиротами. Вот он уже держит за руку мужчину, который потерял жену и дочь.

«К сожалению, когда произошла эта страшная трагедия, я не смог сразу приехать в Кемерово , и тогда сказал, что буду с вами на этом месте в сороковой день», — сказал глава РПЦ

«40 дней — это срок, за который невозможно успокоится после погребения своих близких. Сейчас можно говорить, что острый период утраты должен миновать, но горевание будет дальше», — сказала координатор Общественного центра помощи по направлению психология Олеся Емельянова.

Олеся координирует работу психологов все эти сорок дней. Сейчас пригласили коллег из Израиля , там одни из лучших специалистов в мире.

«Такое ощущение, что в городе появилась сосредоточенная тишина. Все переживают эту трагедию, внутренне кто-то пытаются принять ее», — сказала местная жительница.

Народный мемориал в форме сердца появился стихийно в тот же день, 25 марта. К стенам торгового центра начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки. Уже тогда было понятно, что большинство тех, кто не смог выбраться, — дети.

Ольга Задоенко потеряла в пожаре двух дочерей Василису и Веронику. Они пошли в кино с папой.

«Моя трагедия началась не 25 марта в «Зимней вишне», а гораздо раньше: дома в новогоднюю ночь. Муж сказал, что оставляет нас с детьми… Сказать, что это было неожиданностью, это не сказать ничего. 18 лет вместе… Мы практически полностью перестали общаться, муж перестал к нам приходить, и мы переписывались раз в 4-5 дней исключительно по поводу детей. 25 марта он повел детей в кино… Конец истории вы знаете…» — рассказала женщина.

Бывший муж Ольги Михаил Трусов успел выбежать из кинозала с дочками, но надышался дымом и потерял сознание. На воздух его вытащил пожарный Сергей Генин

«Есть определенные вещи, которые поменялись, появилась злоба на людей, которые хотят привлечь всех. На того же самого Трусова, которого спасли. Есть мнение, что вот зачем он его спасал. Надо было бежать спасать детей, а этот негодяй детей бросил», — сказала адвокат пожарного Сергея Генина Елена Киселева

Сергей работал пожарным 22 года. В «Зимней вишне» он провел 12 часов. Сначала с коллегами тушил, потом выносил обгоревшие тела. После трагедии психологи посоветовали пожарным пройти курс реабилитации. В день, когда Сергей должен был уехать в санаторий, его арестовали. Возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Очевидцы рассказали следователям, что Генину советовали, в какую сторону идти, но он побежал за охранником. Так положено по уставу. Как уже потом выяснилось, это был тупик. Потеряли время. Уже в зале суда Генин со слезами на глазах будто жалеет, что сам выжил.

«Все, что могли, и все, что не могли, все сделали. Зайдите в ванную и выключите свет. Первые три секунды вы посмотрите, как вы будете ориентироваться в своей ванной», — сказал Генин.

Директор контактного зоопарка Евгений Видеман вывел из горящего здания больше 20 человек за шесть минут, а потом за сутки получил тысячи сообщений с угрозами и проклятиями.

«Мне угрожали сжечь меня и семью, потому что я спасся сам, но не спас животных», — рассказал мужчина.

В контактном зоопарке содержались в общей сложности 170 животных — кролики, морские свинки, карликовые козы. Все они остались в пылающем торговом центре.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

«Мы относились к ним как к детям. Одна из сотрудниц говорила, когда еноты родились, что это ее дочка», — рассказал Евгений.

Сегодня он, его сотрудники и другие арендаторы — все безработные. Всем власти обещали помочь, но пока компенсации выплатили только родственникам погибших.

«Была информация, что 300 тысяч субсидий будут давать на развитие бизнеса, а где будут давать, куда обращаться, никто не знает. Ответа нет. Все наши сотрудники без работы сидят. У всех кредиты, семьи, ипотека, в том числе и у меня ипотека», — сказал Евгений Видеман.

Фарзон Салимов родом из Таджикистана — тот самый администратор магазина, который вывел полсотни людей из горящего здания. В «Зимней вишне» успел проработать две недели. Весь товар, выручка, документы сгорели.

«Мы продавали одежду, обувь. В других городах у нас есть магазины, но в этом городе больше ничего нет», — сказал Фарзон Салимов.

За расследованием лично следит Сергей Цивилев. В регионе недавно, до пожара всего месяц был замом Тулеева. Уже в новом статусе знакомство с областью начал символично, с главного в Кузбассе — шахт. Но вопросы везде об одном — о недавней трагедии.

«Мы договорились, что собственники готовы передать собственность в муниципалитет, владельцы здания готовы принять участие в сносе здания, мы готовы к сносу здания, но должны пройти процедуры по проведению следствия, установлению аварийности», — пояснил Цивилев.

«Зимняя вишня» находится почти в самом центре Кемерова. Местные жители не хотят постоянно проходить или проезжать мимо сгоревшего торгового центра. Решение уже приятно — его снесут, а на его месте появится сквер памяти. Снос здания начнется 15 мая. Это решили делать сразу после Дня Победы.

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