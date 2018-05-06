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СМИ: не менее 45 человек стали жертвами бандитов в нигерийской деревне
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СМИ: не менее 45 человек стали жертвами бандитов в нигерийской деревне 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число жертв нападения вооруженных людей на деревню Гваска района Бирнин Гвари в Нигерии возросло до 45, сообщает местное издание Premium Eagle. Ранее сообщалось о гибели 20 человек.
По информации издания, около 500 местных жителей помогают искать тела погибших в деревне. По их словам, точное число жертв еще не известно и может возрасти.
Как ранее сообщалось, вооруженные люди в субботу приблизительно в 14.30 (16.30 мск) приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и устроили побоище.
Бандиты также сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой.
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