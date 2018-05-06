Ещё
Два хутора в дыму: в Мясниковском районе горит свалка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два хутора в дыму: в Мясниковском районе горит свалка 

Деловое сообщество 37 минут назад
Жителям хуторов Щедрый и Веселый не до веселья. Улицы затянуты дымом, видимость практически нулевая. Причина — пожар на близлежащей свалке. По рассказам местных жителей, пожар сейчас пытаются потушить с помощью самосвалов с землей.
История свалки насчитывает десятилетия. Мусорная свалка, арендуемая ООО «МП» «Коммунсервис», была единственной в районе. Других полигонов поблизости не было. Мусор сюда свозить начали еще в 1996-м году. Но разрешительные документы с тех пор были утрачены. Санитарные нормы ужесточились. А сама свалка разрослась далеко за пределы отведенной зоны. Каждый год в связи с ростом населения увеличивалось и количество мусора. Каждое лето жители окрестностей дышали гнилью и дымом: свалка часто горела. Создавалась угроза здоровья и экологической безопасности. В итоге власти свалку перенесли, а вот процесс захоронения отходов затянулся.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове сторонники Навального хотят провести шествие в день 100-летия ЮВО В Ростове ночью прошла генеральная репетиция парада Победы. Фоторепортаж Ростовчанка пожизненно осуждена за ввоз наркотиков во Вьетнам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой314
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1920
В Турции задумались об отмене виз для россиян259
В Лондоне устроили «кислотную атаку»97
Сулейман Керимов госпитализирован101
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение