Два хутора в дыму: в Мясниковском районе горит свалка

Жителям хуторов Щедрый и Веселый не до веселья. Улицы затянуты дымом, видимость практически нулевая. Причина — пожар на близлежащей свалке. По рассказам местных жителей, пожар сейчас пытаются потушить с помощью самосвалов с землей.

История свалки насчитывает десятилетия. Мусорная свалка, арендуемая ООО «МП» «Коммунсервис», была единственной в районе. Других полигонов поблизости не было. Мусор сюда свозить начали еще в 1996-м году. Но разрешительные документы с тех пор были утрачены. Санитарные нормы ужесточились. А сама свалка разрослась далеко за пределы отведенной зоны. Каждый год в связи с ростом населения увеличивалось и количество мусора. Каждое лето жители окрестностей дышали гнилью и дымом: свалка часто горела. Создавалась угроза здоровья и экологической безопасности. В итоге власти свалку перенесли, а вот процесс захоронения отходов затянулся.