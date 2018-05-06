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Вертолет с невестой упал в бразильском Сан‐Паулу
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Вертолет с невестой упал в бразильском Сан‐Паулу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, рухнул на землю и загорелся в бразильском штате Сан‐Паулу. Сама виновница торжества не пострадала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канал Globo.
Один из очевидцев происшествия рассказал, что незадолго до посадки вертолет развернуло в воздухе после чего он упал на землю
Невеста и пилот сумели быстро выбраться и отбежать от борта воздушного судна. На место вызвали спасателей. Они вытащили из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, однако его быстро потушили.
Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена. Невесту доставили к жениху наземным транспортом.
Лопасти вертолета разрубили на части Ивана Андре Лопеса в колумбийских горах в провинции Каука. Трагедия произошла из-за сильного ветра. Пилот не справился с управлением и борт завалило на бок.
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