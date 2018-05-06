Огонь вспыхнул в одном кафе в центре Нижнего Новгорода 

Огонь вспыхнул в кафе «Войлок» в центре Нижнего Новгорода. По данным спасателей, горел продуктовый склад.
Сообщение о возгорании поступило спасателям около 7 часов утра. Об этом «Нижегородской правде» рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В результате обгорело имущество на площади 3 кв. м.
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 52 человека, 11 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.