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Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу
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Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу 

Вести.Ru 1 час назад
В бразильском штате Сан-Паулу упал и загорелся вертолет, на борту которого находилась невеста, летевшая на собственную свадьбу. Она отделалась легким испугом, но пострадали трое сопровождавших ее людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Об обстоятельствах инцидента рассказал один из очевидцев. По его словам, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от машины. На место быстро приехали пожарные. Они успели вытащить трех остававшихся на борту до того, как вертолет загорелся. Его быстро потушили.
Несмотря на крушение, свадьбу не отменили. Невеста прибыла к жениху наземным транспортом.
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