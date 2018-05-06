Вертолёт с невестой разбился во время свадьбы

Молодожёны решили сделать незабываемым день, когда станут одной семьей, и наняли вертолёт, который должен был доставить невесту к алтарю.

Но случилось непредвиденное — воздушное транспортное средство упало и загорелось. Пожарные, оперативно прибывшие на место, быстро потушили пожар.

К счастью, девушка не пострадала, трое человек, сопровождавших её, также остались целы и невредимы, но получили незначительные ранения.

После случившегося невесту доставили к жениху наземным транспортом, передаёт канат Globo.

По словам одного из гостей, вертолёт развернулся в воздухе и рухнул за несколько минут до посадки.