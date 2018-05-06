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Вертолёт с невестой разбился во время свадьбы
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Вертолёт с невестой разбился во время свадьбы 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Молодожёны решили сделать незабываемым день, когда станут одной семьей, и наняли вертолёт, который должен был доставить невесту к алтарю.
Но случилось непредвиденное — воздушное транспортное средство упало и загорелось. Пожарные, оперативно прибывшие на место, быстро потушили пожар.
К счастью, девушка не пострадала, трое человек, сопровождавших её, также остались целы и невредимы, но получили незначительные ранения.
После случившегося невесту доставили к жениху наземным транспортом, передаёт канат Globo.
По словам одного из гостей, вертолёт развернулся в воздухе и рухнул за несколько минут до посадки.
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