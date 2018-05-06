В Зауралье прошел Всероссийский день посадки леса

В конце апреля Курганская область за один день потенциально увеличила площадь своих лесных угодий аж на 7,5 гектаров. И это вовсе не случайно, ведь 27 числа в Зауралье прошел Всероссийский день посадки леса. Эта ежегодная акция с каждым разом привлекает все больше неравнодушных жителей, а ее значимость трудно переоценить: речь идет о ручном восстановлении лесного фонда, утраченного по тем или иным причинам. В этот раз посадить деревья люди собрались во всех районах области, но наибольшие масштабы акция приняла неподалеку от поселков Чашинский и Белый Яр Кетовского района.

И уже на данном моменте следует остановиться подробнее, ведь для большинства жителей Курганской области название поселка «Чашинский» неразрывно связано с трагедией 14-летней давности, когда эта территория вместе с вековым сосновым бором была практически полностью уничтожена лесным пожаром: сгорело 377 домов, погибло 7 человек. Для того, чтобы глубже понять основы целеполагания участников и символичность происходящего, нужно кратко вспомнить историю этого места.

Чашинский зимой

Образован Чашинский был до Революции на месте дачи купца Смолина. У семьи Смолиных здесь была мельница, большой скотный двор, пекарня, а основным доходом от Чашинского поместья был обжиг сосновых пней и уголь, продававшийся за границу. Торговля пошла более успешно после постройки и ввода в действие железной дороги. В 1917 году в Чашинске уже была развита добыча живицы, которую также продавали за границу, перерабатывая в канифоль.

Уже в Советское время на бывшем канифольном заводе было организовано производство мебели, благодаря которому к 1991 году предприятие вошло в список лучших мебельных предприятий страны. За годы Советской власти посёлок Чашинский из загородной дачи купца Смолина превратился в современный посёлок городского типа со своей больницей, школой, домом культуры, сельским советом, почтовым отделением и детским садом. На краю посёлка в сосновом бору выросли корпуса дома отдыха им. Максима Горького. В это красивейшее место приезжали люди со всей страны. В постперестроечный период на месте теперь уже закрывшегося дома отдыха был образован детский дом, впоследствии сгоревший во время пожара.

Остовы деревьев

В мае 2004 года в эти места пришел страшный пожар. А все из-за того, что некоторые жители имели привычку жечь сухую траву на заброшенных совхозных полях. Их действия и сухая ветряная погода — главные причины катастрофических пожаров тех лет. Люди тогда спасались самостоятельно — бежали из квартир, бросив все. О стихийном бедствии многие узнавали, оказавшись в огне. Кроме самого Чашинска также пострадали и соседние поселки: Илецкий (12 домов) и Старый Просвет (3 дома). Эвакуированы: детский дом, пионерские лагеря, турбаза. Наиболее сложная обстановка тогда сложилась в Кетовском, Каргапольском, Шадринском Белозерском районах. Огонь даже перекинулся на Свердловскую область . Пожары приходилось тушить с воздуха самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-26. Трасса между Курганом и Шадринском днем и ночью была затянута дымом.

Илецко-иковской бор С тех пор прошло почти полтора десятилетия. Огромные выжженные территории долгое время были безжизненной пустыней, где постепенно начали расти небольшие кустарники. Проведение акции в честь Всероссийского дня посадки леса в этих местах поможет восстановить значительную часть погибших зеленых насаждений.

В этом году принять участие в столь важном деле вызвались более 300 человек, в том числе и губернатор Курганской области Алексей Кокорин , представители всех органов исполнительной власти, студенты-экологи Курганского государственного университета и Курганского государственного колледжа. Единственным участником со стороны коммерческих организаций стала компания ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Многие из этих людей прошлой осенью уже участвовали в акции по уборке твердых бытовых отходов в Кетовском лесу. Благодаря ГБУ «Курганский лесопожарный центр» все участники были обеспечены инструментом и сеянцами сосны. Вот так за несколько часов бывшее пепелище превратилось в начало новой жизни.

Самое замечательное, что в подобных акциях принимают участие не только работники профильных инстанций, но и обычные граждане, которые осознают, что будущее города, региона и страны в целом здесь и сейчас находится в наших руках. Наверняка каждый из них нередко задает себе вопрос: «А что мы оставим нашим детям после себя?» Те, кто 27 апреля высаживал молодые сосны, уже на этот вопрос ответили.

Использованы материалы и фото: bombasana.livejournal.com, priroda.kurganobl.ru, kikonline.ru и zauralonline.ru