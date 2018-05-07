В горящем мусоре найдено тело пенсионера 

В Башкирии при тушении горящего мусора обнаружили труп мужчины, сообщает информационный портал «Горобзор. ру».
Инцидент произошёл 6 мая в Белорецке в воскресенье.
Вначале жителей города обеспокоило возгорание мусора, о котором они сообщили в МЧС. Отходы полыхали рядом с одним из жилых домов в Пуховском переулке.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали огонь. Когда стали разгребать сгоревшую труху, они обнаружили труп 60-летнего мужчины.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека.