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В горящем мусоре найдено тело пенсионера
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В горящем мусоре найдено тело пенсионера 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В Башкирии при тушении горящего мусора обнаружили труп мужчины, сообщает информационный портал «Горобзор. ру».
Инцидент произошёл 6 мая в Белорецке в воскресенье.
Вначале жителей города обеспокоило возгорание мусора, о котором они сообщили в МЧС. Отходы полыхали рядом с одним из жилых домов в Пуховском переулке.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали огонь. Когда стали разгребать сгоревшую труху, они обнаружили труп 60-летнего мужчины.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека.
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