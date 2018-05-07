В горящем мусоре найдено тело пенсионера

Башкирии при тушении горящего мусора обнаружили труп мужчины, сообщает информационный портал «Горобзор. ру».

Инцидент произошёл 6 мая в Белорецке в воскресенье.

Вначале жителей города обеспокоило возгорание мусора, о котором они сообщили в МЧС . Отходы полыхали рядом с одним из жилых домов в Пуховском переулке.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали огонь. Когда стали разгребать сгоревшую труху, они обнаружили труп 60-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека.