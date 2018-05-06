Ещё
Москвариум заверил в готовности к быстрой эвакуации в случае возможной ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвариум заверил в готовности к быстрой эвакуации в случае возможной ЧС 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
В случае срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации эвакуационные двери срабатывают автоматически, и сотрудники, закрепленные за каждой из них, помогут посетителям сориентироваться при выходе из здания, заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор центра океанографии и морской биологии Москвариум Кирилл Безуглов.
«Москвариум добросовестно соблюдает законодательство в сфере противопожарной безопасности, тщательно заботясь о безопасности своих посетителей и сотрудников», — заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор центра океанографии и морской биологии Москвариум Кирилл Безуглов.
По его словам, здание Москвариума имеет первую степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной безопасности С0 (не пожароопасное здание).
«Государственный пожарный надзор регулярно проводит проверки Москвариума по соблюдению правил пожарной безопасности», — отметил Безуглов. Он подчеркнул, что здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода, системой спринклерного пожаротушения.
«Кроме того, работает оповещение о пожаре четвертого типа, система дымоудаления и подпора воздуха при пожаре. Кроме того, здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией и шестью незадымляемыми эвакуационными лестницами второго типа», — сказал глава Москвариума.
Безуглов особо подчеркнул, что все системы противопожарной системы включены, и находятся в рабочем состоянии.
«Двери, расположенные по пути эвакуации, оборудованы системой контроля управления доступом, защищены от несанкционированного проникновения посторонних лиц в здание Москвариума В случае срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации эвакуационные двери срабатывают автоматически, и каждый сотрудник, закрепленный за эвакуационной дверью, поможет сориентироваться посетителям при выходе из здания», — отметил Безуглов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дети погибли при пожаре в Оренбуржье Действие «дальневосточного гектара» предложили распространить на всю страну В минобороны Украины разошлись в версиях причин пожара на складе в Харькове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован43
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1767
Умер Владимир Сапунов48
Путин снял взыскание с главы Минтранса143
У берегов Крыма нашли затонувшую в 1909 году подлодку19
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение