В Оренбурге загорелись мебельные склады на площади 1 Мая

6 мая в Оренбурге произошёл пожар на площади 1 Мая.

Информация о возгорании на территории мебельных скл адов поступила на пульт дежурного в 16.40.

На место происшествия были направлены силы и средства гарнизона согласно расписанию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Информации о площади пожара и пострадавших пока нет.

Напомним, в прошлом году в Оренбурге произошло три крупных пожара в ТК: полностью сгорел ТЦ «МИР», также горели ТК «Любимый» и «Радуга». После трагедии в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли десятки детей и взрослых, по все стране прошли проверки мест массовых скоплений граждан. В Оренбурге по их итогам в 78 объектах выявлено свыше 1000 нарушений, закрыто два торговых центра: «Три кита» и «Мебельный базар», вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности и подано одно заявление в СК.