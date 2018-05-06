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В Оренбурге загорелись мебельные склады на площади 1 Мая
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В Оренбурге загорелись мебельные склады на площади 1 Мая 

АиФ-Оренбург 32 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
6 мая в Оренбурге произошёл пожар на площади 1 Мая.
Информация о возгорании на территории мебельных скл адов поступила на пульт дежурного в 16.40.
На место происшествия были направлены силы и средства гарнизона согласно расписанию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Информации о площади пожара и пострадавших пока нет.
Напомним, в прошлом году в Оренбурге произошло три крупных пожара в ТК: полностью сгорел ТЦ «МИР», также горели ТК «Любимый» и «Радуга». После трагедии в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли десятки детей и взрослых, по все стране прошли проверки мест массовых скоплений граждан. В Оренбурге по их итогам в 78 объектах выявлено свыше 1000 нарушений, закрыто два торговых центра: «Три кита» и «Мебельный базар», вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности и подано одно заявление в СК.
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