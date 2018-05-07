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В Оренбурге пожарные 6,5 часов тушили склады на Площади 1-го Мая
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В Оренбурге пожарные 6,5 часов тушили склады на Площади 1-го Мая 

АиФ-Оренбург 48 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
6 марта поздно вечером пожарные потушили возгорание мебельных складов в Оренбурге.
Пожарным потребовалось более 6,5 часов, чтобы справиться с последствиями происшествия. Огонь охватил 400 кв. метров. В тушении возгорания принимали участие 42 человека и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Причины происшествия выясняются.
Напомним, информация о возгорании на территории мебельных складов поступила на пульт дежурного в 16.40. После массовых проверок ТЦ это происшествие стало первым крупным пожаром в этом году на торговом месте в областном центре. В прошлом году произошло три крупных пожара в ТК: полностью сгорел ТЦ «МИР», также горели ТК «Любимый» и «Радуга».
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