В Оренбурге пожарные 6,5 часов тушили склады на Площади 1-го Мая

6 марта поздно вечером пожарные потушили возгорание мебельных складов в Оренбурге

Пожарным потребовалось более 6,5 часов, чтобы справиться с последствиями происшествия. Огонь охватил 400 кв. метров. В тушении возгорания принимали участие 42 человека и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, информация о возгорании на территории мебельных складов поступила на пульт дежурного в 16.40. После массовых проверок ТЦ это происшествие стало первым крупным пожаром в этом году на торговом месте в областном центре. В прошлом году произошло три крупных пожара в ТК: полностью сгорел ТЦ «МИР», также горели ТК «Любимый» и «Радуга».