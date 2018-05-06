На «мебельном базаре» в Оренбурге начался пожар 

Сегодня днем на улице 1 мая в областном центре случился пожар на мебельном складе.
По предварительной информации, ЧП произошло в районе торговых помещений. На место привлечены несколько пожарных расчетов. Уточняется информация о наличии пострадавших.
Напомним, в Оренбурге в настоящее время после волны проверок наложили ограничения на работу нескольких торговых точек. Наиболее крупные из них — ТРЦ «Кит», который не прошел проверку безопасности.
В 2017 году в Оренбурге произошел сильнейший за последнее время пожар на «вьетнамском рынке» по проспекту Победы.