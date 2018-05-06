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Тело пенсионерки с переломом черепа нашли на востоке Москвы
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Тело пенсионерки с переломом черепа нашли на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Труп пенсионерки с переломом основания черепа нашли в подъезде дома на Сиреневом бульваре в столице, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 5 мая в 10:02 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1, корпус 4.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции в подъезде дома по указанному адресу с переломом основания черепа обнаружен труп пенсионерки 1946 года рождения, смерть которой наступила около часа назад», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.
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