Жилой дом горел вчера в карельском поселке Боровой 

Пожарным понадобилось 15 минут, чтобы справиться с возгоранием.
05.05.2018 г. в 17:44 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района и Костомукшского городского округа (8 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Калевальский район, п. Боровой, ул. Гористая, д.16. В 18:00 пожар ликвидирован,
— говорится в сообщение ведомства.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101, 112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru