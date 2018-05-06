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Жилой дом горел вчера в карельском поселке Боровой
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Жилой дом горел вчера в карельском поселке Боровой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пожарным понадобилось 15 минут, чтобы справиться с возгоранием.
Пожар в жилом доме произошел вчера, в субботу 5 мая, на севере Карелии, сообщает МВД по РК.
05.05.2018 г. в 17:44 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района и Костомукшского городского округа (8 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Калевальский район, п. Боровой, ул. Гористая, д.16. В 18:00 пожар ликвидирован,
— говорится в сообщение ведомства.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101, 112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru
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