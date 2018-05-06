Жилой дом горел вчера в карельском поселке Боровой

Пожарным понадобилось 15 минут, чтобы справиться с возгоранием.

Пожар в жилом доме произошел вчера, в субботу 5 мая, на севере Карелии , сообщает МВД по РК.

05.05.2018 г. в 17:44 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района и Костомукшского городского округа (8 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Калевальский район, п. Боровой, ул. Гористая, д.16. В 18:00 пожар ликвидирован,

— говорится в сообщение ведомства.