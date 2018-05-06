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Мать погибшего под Саратовом грудничка любила выпить
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Мать погибшего под Саратовом грудничка любила выпить 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сгоревшая на пожаре в собственном доме вместе с новорожденным сыном 33-летняя женщина была замечена ранее в пьянстве.
Стали известны подробности о семье, которая сгорела в ночь на 6 мая в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района.
Напомним, на улице Малая Садовая загорелся небольшой деревянный дом под номером 2. Строение полностью выгорело. На пепелище были обнаружены два трупа — 33-летней женщины и ее грудного малыша. Новорожденному был всего 1 месяц. Спасти удалось только старшую дочь сгоревшей матери — 6-летнюю девочку. Это сделал сосед, который около 11 часов вечера заметил сильный дым.
Следователи сообщили «Новостям Саратова», что погибшая ранее была замечена в злоупотреблении спиртным. Даже ставился вопрос о лишении ее материнских прав. Однако женщина исправилась, родила от сожителя второго ребенка.
Когда вспыхнул дом, отец младшего ребенка находился в пьяном состоянии в полицейском участке. Была ли погибшая также в состоянии алкогольного опьянения — предстоит выяснить судмедэкспертам.
Спасенная девочка посещала детский сад. В настоящий момент с внезапно осиротевшим ребенком, который остался без матери и дома, работают психологи.
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