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Пожар сорвал первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир»
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Пожар сорвал первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» 

Ридус 1 час назад
Первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» в 2018 году отменили из-за пожара, сообщил представитель туроператора «Черноморские круизы». Судно должно было отправиться из Сочи 6 мая.
В момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа. Пожарные эвакуировали 243-х человек. Огонь тушили восемь пожарных расчетов. Как выяснилось, на судне загорелся дизель-генератор.
Пожарная команда теплохода помогала сотрудникам МЧС. После ликвидации возгорания члены экипажа вернулись на судно, передает РИА Новости.
Изначально теплоход должен был отправиться в плавание 30 мая, но по техническим причинам рейс отложили на 6 мая. Пассажирам предложили несколько вариантов компенсаций. В ночь на 6 мая теплоход пришвартовался в Сочи.
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