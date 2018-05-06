Пожар сорвал первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир»

Первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» в 2018 году отменили из-за пожара, сообщил представитель туроператора «Черноморские круизы». Судно должно было отправиться из Сочи 6 мая.

В момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа. Пожарные эвакуировали 243-х человек. Огонь тушили восемь пожарных расчетов. Как выяснилось, на судне загорелся дизель-генератор.

Пожарная команда теплохода помогала сотрудникам МЧС . После ликвидации возгорания члены экипажа вернулись на судно, передает РИА Новости

Изначально теплоход должен был отправиться в плавание 30 мая, но по техническим причинам рейс отложили на 6 мая. Пассажирам предложили несколько вариантов компенсаций. В ночь на 6 мая теплоход пришвартовался в Сочи.