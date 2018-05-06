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На Червишевском тракте загорелся автобус
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На Червишевском тракте загорелся автобус 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Это произошло рано утром у дома №64 «А». По словам очевидцев, владелец не сразу увидел, что его автомобиль вспыхнул. Тем не менее спасти транспорт удалось пожарным.
— Сообщение о возгорании автобуса марки «Мерседес» поступило нам в 6:40. На место происшествия выехали пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Огнем был поврежден моторный отсек. Уже через семь минут пламя было потушено. По предварительной версии, автобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Установлением точной причины пожара занимаются дознаватели, — сообщили 72.ru в МЧС по Тюменской области.
К слову, этой не единственный автомобильный пожар за последнее время. Так, например, 1 мая на улице Республики сгорели сразу две иномарки. Это могло произойти, как считают специалисты, из-за поджога.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте фото или видео к нам на почту, в Viber, Telegram: +7-922-262-82-84.
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